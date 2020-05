Infermiere della National Nurses United (Nnu) hanno manifestato davanti alla Casa Bianca per chiedere più protezioni nel loro lavoro e per ricordare le 88 colleghe morte di Covid-19, leggendo i nomi e allineando a terra gli zoccoli bianchi di plastica che usavano.

Una immagine toccante e simbolica. "Siamo qui per protestare contro il governo che non ha garantito luoghi di lavoro sicuri e le protezioni necessarie, come mascherine, guanti, camici, copri scarpe", ha spiegato Stephanie Sims, una delle infermiere appartenenti al più grande sindacato americano del settore.

