Centesimo compleanno con promozione militare ad honorem al rango di colonnello per Tom Moore, il veterano britannico capace d'ispirare in queste settimane una raccolta fondi da record (circa 30 milioni di sterline finora) per la sanità pubblica del Regno (Nhs).

La ricorrenza cade con un momento duro per il Regno, che ieri ha toccato la quota ufficiale di oltre 26.000 morti per Covid-19, terzo Paese in cifra assoluta dopo Usa e Italia.

Ma le celebrazioni di un uomo additato come esempio non mancano: oltre alla promozione onorifica annunciata dal generale Mark Carleton-Smith, capo di stato maggiore dell'esercito, è previsto un volo in suo onore di una pattuglia della RAF.

Nato nello Yorkshire il 30 aprile 1920, già ufficiale di carriera decorato durante la Seconda guerra mondiale (combattuta sul fronte asiatico contro i giapponesi), Moore ha frattanto lanciato un'altra iniziativa di sostegno all'Nhs: registrando col cantante Michael Ball una cover della celebre 'You'll Never Walk Alone', i cui proventi sono tutti destinati agli ospedali, e conquistando subito il Guinness dei Primati come interprete più anziano mai salito al numero uno della hit britannica.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram