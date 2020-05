Il presidente francese Emmanuel Macron si trovava oggi in una scuola di Poissy alle porte di Parigi (foto d'archivio)

"Abbiamo bisogno di far tornare progressivamente" i bambini nelle scuole, anche se in gruppi più ristretti rispetto al normale. È quanto ha sostenuto oggi il presidente francese Emmanuel Macron.

Intervistato in diretta in un'aula scolastica di una scuola di Poissy, nel dipartimento delle Yvelines, alle porte di Parigi, Macron ha indicato che "progressivamente la settimana prossima riapriremo" le scuole, riferendosi all'inizio della fase 2 prevista per il prossimo 11 maggio.

Il presidente ha sottolineato la necessità di riaprire, anche se in modo progressivo e flessibile, soprattutto per accogliere quei bambini con maggiori difficoltà sociali.

Chiaramente, all'interno delle scuole, le classi saranno più piccole e i "posti verranno ridotti", per rispettare, tra l'altro, le distanze di sicurezza e gli orari non saranno gli stessi. Ma il "mio obiettivo è che tutti i bambini che hanno bisogno di tornare a scuola" possano farlo. "Per un bambino restare 2 mesi a casa, è traumatizzante", ha detto ancora Macron nella scuola di Poissy.

Un tentativo di rassicurare dopo le critiche e le perplessità sulla riapertura delle scuole che si sta rivelando un vero e proprio rompicapo, anche logistico e organizzativo. Il presidente si è impegnato a riaprire progressivamente per i più giovani, materne e elementari, ma per le medie e il liceo bisognerà aspettare ancora.

