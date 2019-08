Un 50enne svizzero è morto dopo essersi tuffato in un fiume in Corsica (foto simbolica)

Uno svizzero di 50 anni è annegato ieri dopo aver fatto un tuffo di quindici metri in un fiume a Chisa, un comune situato nel dipartimento dell'Alta Corsica, hanno comunicato i pompieri precisando che l'uomo è deceduto pochi minuti dopo il salto.

"Si è tuffato da quindici metri in una pozza d'acqua di otto-dieci metri di profondità". Probabilmente è rimasto bloccato sul fondo del fiume, ha precisato il portavoce dei pompieri. L'incidente è avvenuto nel cosiddetto Trois Bassins, "un posto ben noto per questo genere di incidenti".

La vittima era in vacanza all'isola della Bellezza con sua moglie e i tre figli. I soccorritori hanno impiegato quasi un'ora per raggiungere il luogo remoto e due ore per recuperare il corpo bloccato sul fondale di una di queste piscine naturali.

