La Corte di Strasburgo ha ritenuto giusti gli arresti per evitare intoppi durante il Royal wedding (foto d'archivio)

Il Regno Unito non ha infranto alcun diritto delle persone arrestate e detenute per diverse ore per evitare eventuali disordini durante il matrimonio di William e Kate.

L'ha stabilito la Corte di Strasburgo che ha rigettato il ricorso presentato da otto individui di varie nazionalità che lamentavano la violazione del diritto alla libertà sancito dall'articolo 5 della convenzione europea dei diritti umani.

La Corte di Strasburgo dice che i tribunali britannici nell'analizzare e valutare i casi hanno deciso correttamente bilanciando adeguatamente da un lato il diritto alla libertà degli individui e dall'altro la necessità di evitare che potessero disturbare l'ordine pubblico e causare pericoli per gli altri.

A Strasburgo i giudici ritengono che l'arresto preventivo sia stato necessario per prevenire un probabile imminente disturbo della quiete pubblica avendo preso in considerazione le grandi folle presenti, l'interesse internazionale per l'evento e l'elevato livello di minacce durante la giornata del matrimonio di William e Kate.

