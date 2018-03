Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) chiede che gli over 55enni che perdono il lavoro rimangano coperti dall'assicurazione contro la disoccupazione (AD) fino all'età di pensionamento.

Ciò permetterebbe di evitare il ricorso all'assistenza sociale.

Per gli ultra 55enni risulta infatti particolarmente difficile trovare un nuovo impiego, afferma oggi la COSAS in un comunicato che propone un modello alternativo. Queste persone dovrebbero rimanere affiliate agli Uffici regionali di collocamento (URC) fino all'età di pensionamento. Gli URC dovrebbero inoltre continuare ad adoperarsi per reinserirle nel mercato del lavoro.

Queste misure riguarderebbero chi ha lavorato almeno 20 anni, ha perso il proprio posto di lavoro dai 55 anni in su ed è registrato all'URC.

Tali persone verrebbero sostenute dall'AD secondo le condizioni delle prestazioni complementari. Secondo l'organizzazione, il modello non comporta costi aggiuntivi.

