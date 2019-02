La Corte penale internazionale dell'Aja (Cpi) ha ordinato la libertà condizionata dell'ex presidente della Costa d'Avorio Laurent Gbagbo, assolto dall'accusa di aver perpetrato crimini di guerra per le violenze postelettorali nel Paese africano del 2010.

Lo scrive il quotidiano De Telegraaf nella sua versione online precisando che la decisione di assoluzione era stata presa lo scorso 15 gennaio.

I giudici della Corte hanno deciso di liberare Gbagbo insieme a Charles Blé Goudé, braccio destro dell'ex presidente ed ex leader del Movimento dei Giovani Patrioti, a condizione che risiedano in uno Stato membro della Cpi in attesa di un eventuale processo di appello.

