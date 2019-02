Oscar Arias, ex presidente del Costa Rica per due mandati separati (1986-90 e 2006-10) nonché Premio Nobel per la Pace, è stato accusato da una attivista antinucleare di aver abusato sessualmente di lei quattro anni fa, durante un incontro di lavoro.

Alexandra Arce von Herold, psichiatra di professione e militante, come Arias, della causa antinucleare, ha denunciato che a fine 2014, durante una riunione a casa dell'ex presidente per preparare un appuntamento di lavoro, lui l'attaccò di sorpresa, toccandogli i seni, alzandogli la gonna e penetrandola con le dita.

"Avrei dovuto difendermi, ma sono rimasta paralizzata, non sapevo cosa fare perché non mi era successo mai niente del genere", ha spiegato la donna, che nella sua denuncia non ha chiesto un indennizzo alla Giustizia.

Arias (78 anni) ha ricevuto il Nobel per la Pace nel 1987, in ricompensa per i suoi sforzi politici e diplomatici, che portarono agli Accordi di Esquipulas (in Guatemala), firmato da Nicaragua, El Salvador, Honduras e Guatemala lo stesso anno, che misero fine a più di un decennio di guerre civili in America Centrale.

