Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 12.43 05 luglio 2018 - 12:43

Andare a piedi o in bicicletta, oltre a far bene alla propria salute, ha pure ricadute sull'intera società con meno assenze sul lavoro e meno costi per sanità e assicurazioni sociali.

Nel 2015 i costi esterni della mobilità, ossia non coperti dagli utenti, sono stati di 12,8 miliardi di franchi. Sono da imputare soprattutto alle emissioni di sostanze nocive, al rumore e agli incidenti.

Un rapporto odierno dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) segnala che tra il 2010 e il 2015 i costi esterni dei trasporti (stradali, ferroviari, aerei e navali) sono passati da 12 a 12,8 miliardi di franchi. Le cause principali sono dovute all'aumento del traffico, alla crescita demografica e al numero maggiore di edifici esposti alle ripercussioni negative del traffico. A ridurre i costi sono stati invece la diminuzione del numero di incidenti nel traffico stradale e il miglioramento della tecnologia dei motori che ha prodotto un calo di emissioni nocive.

Il trasporto individuale privato su strada ha provocato costi esterni per 9,2 miliardi di franchi. Le voci principali sono l'inquinamento atmosferico (incluse le emissioni di CO2) e il rumore.

Altri 950 milioni sono imputabili al traffico lento, soprattutto per i costi degli incidenti non assunti da chi li ha causati.

I trasporti pubblici su strada (bus, tram) producono costi esterni pari a 250 milioni di franchi.

Secondo il rapporto, nel 2015 l'inquinamento generato dal traffico ha causato 3,3 miliardi di costi esterni (ospedalizzazioni, decessi, ecc.). Il traffico stradale è responsabile per 2,8 miliardi (86%) e il traffico ferroviario per 366 milioni (11%). Gli anni di vita persi ammontano a 16'700. E 38'000 sono le giornate in cui si sono presentati sintomi asmatici tra i bambini. I giorni di ospedalizzazione dovuti all'inquinamento atmosferico e al rumore sono stati 26'200.

Nel traffico aereo la quota maggiore dei 1,2 miliardi di franchi dei costi esterni è dovuta alle emissioni di CO2. Il traffico ferroviario è responsabile di circa 1,1 miliardi di franchi di costi esterni, il traffico navale di poco più di 100 milioni.

I calcoli dell'ARE includono anche i benefici esterni dovuti in particolare agli effetti positivi sulla salute generati dall'andare a piedi o in bicicletta, che hanno pure ricadute sull'intera società con meno assenze sul posto di lavoro per malattie e minori costi per sanità e assicurazioni sociali. L'eccedenza del traffico lento, vale a dire la differenza tra i suoi costi e i benefici esterni, nel 2015 ammontava a circa 400 milioni di franchi.

