Malgrado il fatto che le economie domestiche svizzere consumino sensibilmente meno carne fresca (52,1 kg pro capite nel 2018) di quelle tedesche (60,1 kg), i confederati spendono il doppio dei loro vicini settentrionali per questa derrata.

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) insiste sulle diverse abitudini alimentari nei due paesi, ma la differenza si spiega essenzialmente con il prezzo dei prodotti carnei.

Nel rapporto sul mercato della carne intitolato "Confronto con la Germania - Gli svizzeri acquistano prodotti più cari e più pregiati", pubblicato oggi, l'UFAG ammette: "è risaputo che i consumatori tedeschi possono acquistare prodotti carnei a un prezzo nettamente inferiore a quello svizzero". Questo fatto, aggiunge, "è considerato in genere uno dei fattori scatenanti del turismo degli acquisti".

Per lo studio, l'UFAG ha considerato un paniere di dodici prodotti apprezzati nei due paesi. Ponderando il prezzo di ogni prodotto in base alla frequenza di acquisto, la differenza di costo più bassa si osserva in relazione ai due prodotti di pollame considerati, petto di pollo e petto di tacchino. Ciò perché la Confederazione per questi due prodotti importa un'elevata quota a basso prezzo.

Le differenze per tagli più pregiati sono invece considerevoli: in Svizzera (prezzo sempre ponderato in base alla frequenza di acquisto) la bistecca al chilogrammo costa 39,60 franchi, contro 20,60 in Germania (quasi il doppio, +92,4%). Le differenze sono ancora più considerevoli per l'arrosto di manzo (31,90 franchi contro 10,90, +191,0%) o il filetto di maiale (28,30 franchi contro 11,70 franchi, +142,0%).

Considerando le abitudini alimentari dei due Paesi, il paniere medio svizzero vale 19,45 fr./kg se acquistato nella Confederazione contro 10,54 fr./kg se acquistato a nord del Reno (+84,5%) e quello medio tedesco vale 16,12 fr./kg in Svizzera e 9,10 franchi in Germania (+77,3%). La differenza di prezzo delle carni fresche a nord e a sud del Reno appare quindi molto più rilevante delle diverse abitudini alimentari nei due Paesi.

