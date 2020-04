Gli USA potrebbero sospendere i propri fondi per l'Organizzazione mondiale della sanità. Lo ha detto il presidente Donald Trump, che aveva criticato l'OMS come troppo filo-cinese e accusandola per questo di aver sbagliato nel dare in ritardo l'allarme sulla pandemia.

All'inizio del quotidiano briefing con la stampa della task force anticoronavirus, Donald Trump aveva annunciato la sospensione dei fondi Usa destinati all'OMS. Poi, incalzato dai giornalisti sullo stop, ilpresidente ha parzialmente corretto quanto affermato: "No, non ho detto questo, ho detto che potrei sospendere i fondi. Hanno lavorato male".

Gli Stati Uniti sono il primo Paese contributore dell'OMS. Trump non ha dato dettagli su quante risorse potrebbero essere sottratte all'organizzazione nel momento in cui sta affrontando una emergenza sanitaria senza precedenti.

Il presidente degli USA ha ribadito come a suo avviso l'OMS è troppo vicina a Pechino subendone le pressioni, e questo ha favorito l'esplosione della pandemia.

"Altri Paesi hanno di fatto più casi di coronavirus di quelli dichiarati, solo che riportano numeri ingannevoli o sbagliati", ha fra l'altro affermato Trump contestando che gli Stati Uniti siano il Paese al mondo con più contagi.

Gli infettati da coronavirus negli Stati Uniti sfiorano ormai i 400 mila, stando ai dati forniti dalla John Hopkins University: quasi il triplo di Italia e Spagna, più di tre volte Francia e Germania e oltre il quadruplo della Cina. Il bilancio delle vittime, invece, viaggia velocemente verso le 13'000. Solo nelle ultime 24 ore sono decedute quasi 2000 persone, un auumento record.

