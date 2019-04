Anche la sociatà di consulenza Glass Lewis ritiene non giustificato l'aumento del bonus del Ceo di Credit Suisse, Tidjane Thiam (nella foto).

Anche Glass Lewis raccomanda di respingere il rapporto sulle remunerazioni che Credit Suisse presenterà all'assemblea generale: l'aumento del bonus del Ceo Tidjane Thiam non è giustificato, afferma la società californiana di consulenza agli azionisti.

Alcuni dati finanziari del 2018 si sono rivelati peggiori di quelli presentati da banche dello stesso tipo e in borsa il titolo Credit Suisse si è mosso in modo peggiore del mercato, affermano gli specialisti di Glass Lewis in una presa di posizione di cui riferisce oggi la Reuters.

L'agenzia statunitense fondata nel 2003 raccomanda di respingere tutti i punti all'ordine del giorno che hanno attinenza con i compensi del consiglio di amministrazione e della direzione. Lo stesso aveva fatto venerdì sera Ethos, fondazione di investimento ginevrina attenta ai principi dell'etica e del buon governo di impresa.

Come noto al centro delle critiche vi è in particolare la remunerazione prevista per il presidente della direzione Thiam, a cui sono stati assegnati 12,7 milioni di franchi, un compenso fortemente aumentato (+31%) rispetto al 2017.

