Credit Suisse incassa il via libera di Institutional Shareholder Services (ISS) ai bonus 2018, criticati da più parti.

Pur esprimendo riserve, l'agenzia americana di consulenza degli azionisti ha deciso di raccomandare di sostenere il rapporto sulle remunerazioni che sarà sottoposto all'assemblea degli azionisti.

In un rapporto pubblicato oggi ISS non manca di esprimere perplessità riguardo a diversi aspetti delle retribuzioni. Ciò nonostante dà il suo via libera, considerando fra l'altro che le componenti fisse degli stipendi sono rimaste uguali.

La posizione di ISS è interessante, perché si smarca da quella di un'altra agenzia, Glass Lewis, e della fondazione svizzera Ethos. Tutte e tre queste entità avevano nel 2017 partecipato alla ribellione degli azionisti che aveva portato a uno storico schiaffo alla dirigenza, con il 40% degli azionisti che si erano opposti alla politica della banca contraddistinta da bonus miliardari a fronte di perdite abissali.

