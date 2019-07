Risultati in netta crescita nel secondo trimestre per Credit Suisse, superiori alle previsioni a tutti i livelli. L'utile netto assegnabile agli azionisti, in particolare, ha fatto un balzo del 45%, a 937 milioni di franchi.

Il risultato pre-imposte, cui ha contribuito l'insieme delle unità d'affari del gruppo bancario, è cresciuto di quasi un quarto (+24%) per superare gli 1,3 miliardi di franchi, indica una nota diramata stamane.

"Abbiamo continuato a mostrare un'ottima performance d'esercizio grazie all'attuazione rigorosa della nostra strategia", si rallegra nel comunicato il presidente della direzioneTidjane Thiam.

Per il periodo in corso, Credit Suisse indica di aspettarsi un "rallentamento stagionale abituale" dovuto al periodo di vacanze in diverse parti del mondo.

Neuer Inhalt Horizontal Line