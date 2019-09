Concentratevi sui clienti, senza prestare fede ai sensazionalismi dei media riguardo al caso Iqbal Khan: è questa l'esortazione dei vertici di Credit Suisse ai dipendenti della banca, dopo le notizie secondo le quali il top manager sarebbe stato pedinato.

"Durante il fine settimana Credit Suisse è stata menzionata in diversi media, ma i fatti e gli eventi non sono stati descritti con precisione, in una presentazione guidata dal sensazionalismo", affermano Urs Rohner e Tidjane Thiam, presidenti rispettivamente del consiglio di amministrazione (Cda) e della direzione, in una comunicazione pubblicata sulle pagine intranet dell'azienda.

Il Cda "effettuerà indagini approfondite per andare a fondo degli eventi e portare alla luce i fatti esatti", si legge nella nota. Che come conclusione porta la seguente frase: "vi incoraggiamo a continuare a concentrarvi sui vostri clienti e a sfruttare la nostra forte posizione negli affari".

