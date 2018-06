Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2018 8.17 13 giugno 2018 - 08:17

Credit Suisse ha concluso un accordo extragiudiziale nell'ambito della vertenza, risalente al 2009, che lo opponeva al gruppo bancario americano fallito Lehman Brothers.

L'accordo concerne transazioni sui derivati tra le due parti e deve ancora ottenere l'approvazione delle autorità giudiziarie, indica la banca svizzera in una nota diramata la scorsa notte.

In base all'accordo le richieste di Credit Suisse saranno ammesse nel fallimento di Lehman per un importo totale di 385 milioni di dollari. La banca elvetica dice di aspettarsi un impatto di circa 70 milioni di dollari sul risultato annuale della sua unità per la liquidazione dei crediti problematici Strategic Resolution Unit (SRU).

