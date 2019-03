Pomeriggio intenso oggi alle Camere federali: dopo aver affrontato la tradizionale "Ora delle domande", il Nazionale (14.30 - 21.45) tratterà alcuni temi riguardanti i trasporti, in particolare i crediti per il traffico d'agglomerato e per le strade nazionali.

Dovrà inoltre appianare delle divergenze con gli Stati relative alla Legge sulle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda i crediti di impegno, la Commissione dei trasporti del Nazionale chiede a larga maggioranza oltre 15 miliardi di franchi per il traffico d'agglomerato e le strade nazionali. Tale somma è di oltre un miliardo superiore a quella proposta dal Governo. Tra i progetti da finanziare figura il raddoppio del San Gottardo.

In programma alla Camera del popolo pure il Rinnovo del Fondo svizzero per il paesaggio 2021-2031 e una serie di interventi parlamentari di competenza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Agli Stati (16.15 - 20.00) la seduta sarà dapprima dedicata all'esame dell'iniziativa popolare "Più abitazioni a prezzi accessibili", che intende ampliare l'offerta da parte dello Stato di alloggi a pigioni e prezzi moderati.In agenda pure interventi parlamentari concernenti il rafforzamento delle scuole specializzate superiori (a livello di divergenze) nonché le esportazioni d'armi. Altro tema in programma: il futuro di Agroscope: i "senatori" dovranno affrontare due mozioni che chiedono delle riforme strutturali a favore della ricerca agricola e una struttura per Agroscope più incentrata sulla pratica.

