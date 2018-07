Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

06 luglio 2018

Dall'inizio dell'anno, numerose aziende in Svizzera non sono state in grado di pagare le loro fatture: nei primi sei mesi del 2018 le aziende che hanno depositato i bilanci sono state 3'497, in aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La quota maggiore è rappresentata dalle insolvenze (4,8%, ovvero 2'548 imprese). È quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla società di informazioni economiche Creditreform.

Tuttavia, vi è stato anche un aumento delle nuove imprese: nel primo semestre del 2018, sono state iscritte nel registro di commercio 22'283 aziende, in progressione dell'1,6%, indica in una nota odierna Creditreform, che non ha però pubblicato dati disaggregati regionali.

