Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 13.41 24 settembre 2018 - 13:41

Il Cremlino ha saputo solo attraverso i media dell'arresto dell'oppositore Alexei Navalny: lo sostiene il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

"Anche noi lo abbiamo saputo dai media", ha detto Peskov, aggiungendo di non poter commentare perché non conosce i motivi dell'arresto. Navalny è uno dei più acerrimi rivali di Vladimir Putin. Le manifestazioni che organizza non vengono quasi mai autorizzate e sono poi regolarmente soffocate con ondate di fermi e arresti.

