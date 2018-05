Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 14.29 21 maggio 2018 - 14:29

La Gran Bretagna ha innescato la mania della russofobia attraverso l'affaire-Skripal. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov.

"Stiamo assistendo alla mania della russofobia, piuttosto inaudita, che si manifesta in vari modi", ha detto commentando il rapporto soprannominato 'Moscow's Gold: Russian Corruption in the UK' emesso dalla commissione per gli Affari Esteri dei Comuni.

"Potete vedere voi stessi che l'ondata di odio contro la Russia non deriva da eventi riguardanti la Gran Bretagna e i suoi cittadini, ma è stata scatenata da una provocazione messa in scena dal Regno Unito, il cosiddetto caso Skripal", ha aggiunto il portavoce del Cremlino. Lo riporta la Tass.

Neuer Inhalt Horizontal Line