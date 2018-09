Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 12.47 14 settembre 2018 - 12:47

La Russia non intraprenderà "nessuna misura" nei confronti di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, i due cittadini russi apparsi ieri in TV accusati da Londra di aver avvelenato gli Skripal.

Questo poiché "non hanno violato alcuna legge in territorio russo e non abbiamo informazioni ufficiali sul fatto che lo abbiano fatto in altre parti del mondo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalle agenzie, ricordando che Londra si è rifiutata di cooperare con la Russia sul caso Skripal.

Intanto, nel Regno Unito è scattata una delle ritorsioni annunciate dalla premier britannica Theresa May contro il tentato avvelenamento nervino a Salisbury. Si tratta della lotta ai patrimoni miliardari di origine russa sospettati di essere frutto di 'denaro sporco', per quanto accolti negli anni scorsi a braccia aperte da Londra.

