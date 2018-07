Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 13.52

Vladimir Putin e Donald Trump potrebbero incontrarsi in un faccia a faccia senza collaboratori prima dell'inizio ufficiale del vertice in programma a Helsinki il 16 luglio: lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass.

"Il presidente Putin si sente assolutamente a suo agio in tutti i formati che sono confortevoli per i suoi interlocutori", ha detto Peskov, precisando che il Cremlino "non esclude" un incontro di questo tipo.

