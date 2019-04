La Russia "è interessata" a espandere la cooperazione militare e tecnica con altri paesi ed è "pronta" a prendere in considerazione piani per la firma di nuovi contratti per la fornitura di sistemi di difesa missilistica S-400 alla Turchia.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "La Russia è disponibile, ha certe capacità e competenze tecnologiche e sta cercando opportunità per espandere questa cooperazione, è una pratica assolutamente normale", ha detto Peskov rispondendo alla domanda se Mosca fosse pronta a discutere con Ankara un nuovo accordo sugli S-400.

Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato al canale di NTV che la Turchia potrebbe firmare un altro accordo con la Russia sulla fornitura di missili S-400 se gli Stati Uniti le rifiutassero il sistema di difesa aerea Patriot, riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

