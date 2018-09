Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 15.58 26 settembre 2018 - 15:58

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha in programma di visitare Parigi l'11 novembre per partecipare alle celebrazioni per il 100esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e i dettagli della visita saranno discussi con la Francia nel prossimo futuro.

Lo ha detto il consigliere del Cremlino per gli affari esteri, Yuri Ushakov. "Per quanto riguarda l'11 novembre, è stato ricevuto un invito e siamo attualmente intenzionati ad accettarlo, presto avremo la necessità di discutere gli aspetti specifici della visita con la Francia", ha detto Ushakov precisando che la Russia "ha in programma di partecipare a questo evento". Lo riporta l'agenzia Tass.

Neuer Inhalt Horizontal Line