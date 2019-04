La situazione nel Donbass deve essere risolta dagli ucraini stessi perché Mosca non è parte del conflitto nel sud-est dell'Ucraina.

Lo ha riferito il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov commentando le parole del candidato presidenziale ucraino Vladimir Zelensky secondo cui, in caso di vittoria, avrebbe fatto del suo meglio per raggiungere un cessate il fuoco efficace nel Donbass e per questo avrebbe contattato direttamente Putin.

"Il presidente russo Vladimir Putin ha detto più volte che per risolvere il conflitto nel Donbass la cosa più importante non è un dialogo con Mosca, perché Mosca non è parte di questo conflitto, e spetta a gli ucraini risolverlo, parlando tra loro", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Tass.

