Mosca si oppone a tutti i passi che potrebbero intensificare le tensioni in Medio Oriente. Immagine d'archivio di soldati americani.

Mosca si oppone a tutti i passi che potrebbero intensificare le tensioni in Medio Oriente.

Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, commentando i piani del Pentagono di inviare truppe aggiuntive nella regione in seguito agli incidenti nel Golfo di Oman.

"Chiediamo a tutte le parti di esercitare moderazione, preferiremmo non vedere alcuna mossa che possa provocare l'escalation delle tensioni in una regione in cui la situazione è già tesa", ha osservato Peskov, citato dalle agenzie russe.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio