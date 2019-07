La Russia "non ha mai dato sostegno finanziario a nessun politico o partito politico in Italia": di fronte allo scandalo dei presunti finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini, il Cremlino torna a professarsi del tutto estraneo alla vicenda.

In un'intervista all'ANSA, il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, assicura che la Russia non ha "mai, mai" tramato per far arrivare il denaro di Mosca alla Lega.

L'inquietante conversazione all'hotel Metropol svelata dalle inchieste dell'Espresso e di BuzzFeed fa però sorgere più di un dubbio a proposito e le autorità italiane hanno da tempo lanciato un'indagine, già entrata nella fase degli interrogatori e delle audizioni. Il Cremlino si dice di fatto pronto a collaborare con gli investigatori italiani.

