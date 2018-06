Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 11.29 09 giugno 2018 - 11:29

Vladimir Putin e Donald Trump, nella loro ultima conversazione telefonica del marzo scorso, avevano ipotizzato che Vienna potesse essere una delle città in cui organizzare il loro atteso incontro bilaterale.

Lo ha ribadito il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov secondo quanto riportato dalla Tass

"Le città adatte ad ospitare l'incontro sono molte e tra queste c'è Vienna", ha detto Peskov. "Tuttavia, al momento non ci sono accordi specifici, intese specifiche o discussioni specifiche, cioè non è cambiato nulla in questo senso", ha sottolineato Peskov, confermando che sull'atteso summit ci si trovi in una fase di stallo.

