Nel 2017 è aumentato in Svizzera il consumo di elettricità da fonti rinnovabili. La quota è salita al 68%, dal 62% dell'anno precedente. Lo indica oggi l'Ufficio federale dell'energia (UFE).

In calo invece l'impiego di quella nucleare, sceso dal 16,9% al 15,1%. Per circa il 16% dell'energia la provenienza e la composizione non sono invece verificabili.

Più in dettaglio, il 60,5% della corrente è stato fornito dalle grandi centrali idroelettriche (55,9% nel 2016). Energia solare, eolica, biomassa e piccole centrali idroelettriche hanno dal canto loro fornito una quota del 7,2%. Una piccola parte proveniva da rifiuti (0,8%) e da vettori energetici fossili (0,4%).

