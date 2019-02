L'economia svizzera ha ampliato la crescita nel 2018, potendo approfittare di una congiuntura mondiale favorevole. Il prodotto interno lordo è aumentato del 2,5% rispetto all'anno prima, ha indicato stamane la Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

Nel 2017 la progressione era stata dell'1,6%. È la prima volta che l'economia elvetica torna a un livello di crescita paragonabile a quello del 2014 (2,4%), sottolinea la Seco in un comunicato. In particolare, l'espansione nel primo semestre del 2018 è stata nettamente superiore alla media. Negli ultimi sei mesi invece l'indebolimento della congiuntura è stato tangibile, come del resto a livello internazionale.

Il quarto trimestre si è però chiuso con un Pil in aumento dello 0,2%: l'economia ha quindi pur sempre ritrovato un moderato ritmo di crescita, dopo il -0,3% del terzo trimestre.

