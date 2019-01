La piazza finanziaria zurighese è in crisi negli ultimi anni (foto d'archivio)

La piazza finanziaria zurighese ha perso negli ultimi anni migliaia di posti di lavoro. Lo afferma un nuovo studio commissionato dal Cantone e dalla Città di Zurigo.

Tra il 2008 e il 2016 sono stati cancellati 2'300 impieghi a tempo pieno, che sono comunque stati largamente compensati dalla creazione di nuove opportunità occupazionali nel settore assicurativo.

In questo periodo le compagnie di assicurazione e altri fornitori di servizi hanno infatti notevolmente aumentato il loro organico: in totale sono così stati creati 4'300 posti di lavoro, secondo lo studio svolto dall'istituto BAK. Il successo delle banche, secondo i ricercatori, dipenderà in futuro dalla capacità di tenere il passo con il ritmo di innovazione della concorrenza.

