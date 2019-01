Crisi diplomatica tra Israele e Irlanda.

L'ambasciatrice di Dublino Alison Kelly è stata convocata oggi a Gerusalemme al ministero degli esteri - guidato dal premier Benyamin Netanyahu - dopo che la Camera bassa (Dial) irlandese ha dato il suo assenso ad una legge che avrebbe come effetto di mettere al bando la vendita dei beni israeliani prodotti in Cisgiordania, Gerusalemme est e Alture del Golan.

"Israele - ha rilevato il ministero - è oltraggiato da questa legge, indicativa di ipocrisia e antisemitismo".

"Invece di condannare la Siria per il massacro di migliaia di civili o la Turchia per l'occupazione della parte nord di Cipro o le organizzazioni terroristiche per l'uccisione di migliaia di israeliani, l'Irlanda - ha proseguito - attacca Israele, l'unica democrazia del Medio Oriente. Che vergogna".

