25 febbraio 2018

Immagine d'archivio.

Un pilone è crollato, per il forte vento, sul Ponte della Libertà , la strada d'accesso a Venezia, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Nessun mezzo o persone sono rimasti coinvolti.

Nel crollo, il pilone ha tranciato la linea elettrica del tram, rendendo così inservibile la linea. L'incidente si è verificato sulla corsia che da Mestre porta a Venezia ma il traliccio ha occupato anche parte dell'altra corsia. Il traffico è bloccato e l'accesso al ponte è consentito solo ai mezzi d'intervento.

Continua l'ondata di maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e in particolare a Trieste, dove le raffiche di Bora oggi hanno raggiunto i 130 chilometri orari.

Il vento forte sta soffiando già da alcuni giorni e dall'inizio dell'emergenza i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste hanno risposto a circa 300 richieste di intervento. Al momento cinque squadre sono impegnate sul territorio per interventi di messa in sicurezza di coperture, alberi e finestre. A causa del vento molto forte la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per la giornata di oggi.

In regione si registrano temperature vicine allo zero anche nelle zone pianeggianti e sulla costa. Al momento sul monte Zoncolan ci sono -13,5 gradi, sul monte Lussari -14,7 gradi.

