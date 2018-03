Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida.

Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento schiantatasi improvvisamente su una delle principali arterie della città, una strada a sette corsie, schiacciando le auto di passaggio. Almeno sei i morti, ma si teme che il bilancio possa essere ben più pesante, con gli uomini e i mezzi di soccorso impegnati in una corsa contro il tempo per liberare le persone rimaste intrappolate.

L'opera, costata 14,2 milioni di dollari (13,3 milioni di franchi) per unire il campus della Florida International University alla città, è stata iniziata nel 2017 ed era stata appena installata con tanto di cerimonia, sabato scorso. La sua inaugurazione era prevista per i primi mesi del 2019.

