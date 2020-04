Non si muove quasi più nessuno.

In Italia i consumi in marzo subiscono un crollo del 79%, portando il primo trimestre 2020 a chiudere in flessione del 26% rispetto allo stesso periodo 2019, dopo un gennaio e febbraio stabili.

È quanto emerge dall'Osservatorio "Consumi di mercato" elaborato da Confimprese-Ey nei settori ristorazione, abbigliamento e non food (retail, cosmetica, arredamento, servizi e cultura).

Lo studio evidenzia il forte impatto del Covid-19, segnalando che la Lombardia registra il peggior trend nel mese di marzo (-83%), seguita da Toscana (-81%), Emilia-Romagna (-81%) e Veneto (-80%).

