Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 12.31 15 marzo 2018 - 12:31

Il progetto di Alain Berset di rivedere gli sconti legati alle franchigie dell'assicurazione malattia non passa lo scoglio del Parlamento.

Seguendo il Consiglio nazionale, gli Stati hanno adottato oggi una mozione che chiede di mantenere il ribasso massimo al 70% del rischio supplementare assunto. I voti favorevoli sono stati 29, i contrari 10.

Nel giugno dello scorso anno il Consiglio federale aveva proposto di graduare gli sconti dei premi concessi per le franchigie opzionali in funzione del loro importo. Secondo il governo, l'attuale massimo del 70% non è ottimale e i ribassi per adulti dovrebbero situarsi tra l'80% (franchigia di 500 franchi) e il 50% (franchigia di 2500 franchi).

In base al modello del governo, con una franchigia opzionale di 2500 franchi si potrebbe beneficiare di uno sconto massimo di 1100 franchi, invece degli attuali 1540. In crescita di 20 franchi, a 160, invece il ribasso per chi avrà una franchigia di 500 franchi.

