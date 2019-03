Il limite di franchigia per l'importazione in esenzione dall'IVA di merci per uso privato rimarrà, per ora, a 300 franchi.

Oggi il Consiglio degli Stati ha deciso di non dare seguito a una iniziativa cantonale di San Gallo e respinto alcune mozioni nell'attesa di un rapporto in materia del governo. L'iniziativa sangallese chiede che, per tutte le importazioni di merce per le quali è previsto il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto all'estero, debba essere pagata l'IVA in Svizzera. Verrebbe quindi a cadere il limite di franchigia.

La prima mozione, depositata dal "senatore" Werner Hösli (UDC/GL), domanda la riduzione di tale limite di franchigia a 50 franchi. Secondo Hösli, il crescente turismo degli acquisti "danneggia in modo considerevole l'economia svizzera, in particolare il commercio al dettaglio, e mette in pericolo molti posti di lavoro". Una seconda mozione, di Peter Hegglin (PPD/ZG), propone di definire nuove regole con i paesi limitrofi per il rimborso dell'IVA.

Malgrado abbia bocciato questi oggetti, il Consiglio degli Stati non ha però chiuso completamente la porta: la Camera dei cantoni non esclude infatti di intervenire sull'IVA per contrastare il mancato guadagno causato dal turismo degli acquisti.

