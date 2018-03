Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 17.14 05 marzo 2018 - 17:14

L'iniziativa popolare "Contro la dispersione degli insediamenti" va bocciata. È l'opinione del Consiglio degli Stati che, con 34 voti contro 2 e 9 astenuti, ha cosi seguito le raccomandazioni del governo.

Il testo, lanciato dai Giovani Verdi, vuole vietare a tempo indeterminato l'estensione delle zone edificabili in Svizzera. Ne ammette di nuove solo se si procede al cosiddetto "dezonamento" di un'altra superficie di dimensioni equivalenti e con una qualità del suolo comparabile.

Lo scopo del testo è favorire uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità (densificazione) e di autorizzare fuori della zona edificabile esclusivamente edifici e impianti a ubicazione vincolata destinati all'agricoltura dipendente dal suolo o edifici a ubicazione vincolata d'interesse pubblico.

La maggioranza non ha nascosto la necessità di densificare il territorio nelle zone edificabili, ma non come proposto dall'iniziativa. Se approvata, questa comporterebbe infatti gravi conseguenze per l'economia e l'agricoltura, ha sottolineato il relatore commissionale Roland Eberle (UDC/TG).

Alcune regioni si troverebbero confrontate con una grave penuria di zone edificabili e con un aumento dei prezzi dei beni immobili e industriali. Ciò causerebbe un rallentamento dell'economia. L'iniziativa limiterebbe poi drasticamente lo sviluppo agricolo, impedendo la costruzione di impianti indipendenti dal suolo.

Eberle ha poi ricordato che la Confederazione già si muove nella direzione voluta dagli iniziativisti: la revisione della legge sulla pianificazione del territorio, entrata in vigore nel maggio 2015, mira, proprio come l'iniziativa, a limitare la dispersione degli insediamenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line