È in corso agli Stati l'esame della revisione della Legge sul CO2. Tra le misure adottate figurano un aumento massimo del prezzo dei carburanti di 10 centesimi al litro (12 dal 2025) e una tassa sui biglietti d'aereo compresa fra i 30 e i 120 franchi.

La legge impone già oggi agli importatori di carburanti di compensare parte delle loro emissioni del CO2. Con la riforma si potrà arrivare fino al 90%. La commissione chiede di aumentare la quota da compensare in Svizzera, portandola dal 15 al 20%.

La conseguenza sarà un aumento del prezzo dei carburanti alla pompa di benzina. Le somme approvate (rispettivamente 10 e 12 centesimi) rappresentano comunque solo un tetto massimo. Attualmente il limite è 5 centesimi al litro, ma la tariffa effettivamente applicata è di 1,5 cts/litro, ha ricordato la consigliera federale Simonetta Sommaruga.

Concernente la tassa sui biglietti d'aereo, che non concernerà i viaggiatori in transito, Filippo Lombardi (PPD/TI) ha proposto che il suo ammontare non superi il doppio della media dei balzelli applicati dai Paesi a noi vicini. Per il ticinese il rischio è che i viaggiatori si rechino all'estero, ad esempio a Malpensa (I) o a Lione (F), per prendere l'aereo vanificando ogni sforzo. La maggioranza ha però ritenuto che scendere sotto i 30 franchi non permetterebbe di ridurre in modo significativo il numero di passeggeri nei voli europei.

Le discussioni proseguono.

