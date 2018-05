Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

31 maggio 2018

Le forze armate dovrebbero ricevere quest'anno quasi 2 miliardi di franchi. È quanto auspica il Consiglio degli Stati che ha adottato oggi senza opposizioni il Messaggio sull'esercito 2018. Il Nazionale deve ancora esprimersi.

Rispetto al credito chiesto dal governo, i "senatori", con 30 voti contro 10 e una astensione, hanno deciso di dimezzare (-100 milioni) la spesa prevista per dotare l'esercito di un nuovo sistema di vestiario e di equipaggiamento.

Secondo la Camera solo 50'000 soldati, e non 100'000 come proposto dal governo, devono essere dotati del nuovo vestiario, che costa circa 3'000 franchi a persona, di cui la metà serve alla protezione balistica (giubbotto di protezione).

Il credito a disposizione dell'esercito ammonterà così a 1,950 miliardi di franchi. Questi si suddividono in 748 milioni per il programma d'armamento, 742 milioni per il materiale dell'esercito e 460 milioni per gli immobili del Dipartimento federale della difesa (DDPS). Tali importi si avvicinano a quelli dei precedenti messaggi sull'esercito.

