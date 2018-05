Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 12.42 29 maggio 2018 - 12:42

Non serve alcun divieto, per luoghi di culto e predicatori islamici, di ricevere finanziamenti dall'estero. È l'opinione del Consiglio degli Stati che ha respinto per 29 voti a 7 a 4 astenuti una mozione sul tema del leghista Lorenzo Quadri.

Il testo del ticinese si ispira alle norme vigenti in Austria e prevede anche l'obbligo di trasparenza in relazione alla provenienza e all'utilizzo dei finanziamenti nonché di tenere le prediche nella lingua locale.

Secondo la maggioranza dei "senatori", sarebbe problematico focalizzare la legislazione su una specifica comunità religiosa. Inoltre in Austria, contrariamente a quanto avviene in Svizzera, alcune comunità religiose islamiche sono riconosciute a livello nazionale quali enti di diritto pubblico e le prescrizioni riguardanti il finanziamento sono in relazione con tale riconoscimento.

Il plenum reputa che sia possibile porre un freno in altro modo all'attività delle comunità e dei predicatori islamici estremisti, grazie alla nuova legge sulle attività informative e al piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento.

