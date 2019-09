Presto aree di sosta ad hoc per la ricarica di automobili elettriche.

In futuro potranno essere create zone di parcheggio ad hoc per veicoli elettrici dotate di stazioni di ricarica. Il tempo di parcheggio consentito verrebbe adeguato al tempo medio di ricarica.

È quanto chiede una mozione del gruppo verde liberale approvata oggi dal Consiglio degli Stati, che segue il nullaosta del Consiglio nazionale.

I "senatori" hanno seguito tacitamente la raccomandazione della loro commissione preparatoria. Il Consiglio federale si era già detto disposto ad agire in tal senso.

Con l'istituzione di "zone verdi", i Verdi liberali intendono promuovere l'elettrificazione del trasporto privato. Durante la breve discussione nel plenum, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha sottolineato che la mozione non obbliga le autorità cantonali e comunali a creare simili aree di sosta e ricarica. In ogni caso, ha spiegato la ministra dell'ambiente, tali zone di parcheggio sono "una misura aggiuntiva ragionevole per promuovere la mobilità elettrica".

