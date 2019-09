Permangono sempre divergenze tra le due Camere sulle deduzioni fiscali per le spese per la custodia dei figli. Con 22 voti contro 21, gli Stati si sono nuovamente rifiutati di aumentare le detrazioni anche per i genitori che si occupano loro stessi dei figli.

Il dossier ritorna al Nazionale.

Quest'ultimo, ieri, aveva ribadito, con 98 voti contro 90, la sua volontà di portare da 6'500 a 10'000 franchi le deduzioni generali per i figli minorenni, che fanno un apprendistato o degli studi. La commissione degli Stati riunitasi stamattina - con 8 contro 4 - aveva sostenuto quest'idea.

Ma in aula una maggioranza - seppur risicata - della Camera dei cantoni si è espressa diversamente. In particolare, il "senatore" Christian Levrat (PS/FR) ha invitato i suoi colleghi alla responsabilità. "Il periodo pre-elettorale non giustifica ogni eccesso", ha sottolineato il presidente del PS.

Dal canto suo, Peter Föhn (UDC/SZ) ha tentato invano di convincere il plenum che un aumento della deduzione generale sarebbe un passo per le famiglie povere e della classe media. "Possiamo davvero aiutarle". A sua volta, il "senatore" Erich Ettlin (PPD/OW) ha ricordato che la Confederazione può vantare eccedenze per 2,8 miliardi di franchi. "Sarebbe giusto restituirne una parte ai contribuenti."

Le perdite potenziali ammonterebbero a 350 milioni di franchi, di cui 70 a carico dei cantoni, che sarebbero così messi sotto pressione, ha spiegato il ministro delle finanze Ueli Maurer, precisando che tale misura non riguarderebbe le famiglie povere e giovani.

Cura dei figli da parte di terzi

Il progetto del Consiglio federale, che concerne unicamente l'imposta federale diretta (IFD), vuole incoraggiare i genitori a lavorare e migliorare la conciliabilità tra attività professionale e famiglia. Si iscrive nel quadro dell'iniziativa nata per contrastare la penuria di personale indigeno qualificato.

I due rami del Parlamento si sono già dette d'accordo sull'aumento da 10'100 a 25'000 franchi delle deduzioni per la custodia della prole al di fuori della famiglia nell'IFD.

