Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 12.34 14 marzo 2018 - 12:34

Le donne dovrebbero essere maggiormente rappresentate in Consiglio federale (foto d'archivio)

È necessario intervenire per aumentare la presenza delle donne in governo.

Il Consiglio degli Stati ha appoggiato oggi con 20 voti a 17 una iniziativa parlamentare di Raphaël Comte (PLR/NE) che chiede di inserire nella Costituzione il principio di equa rappresentanza dei generi nell'esecutivo, come già avviene per le lingue e la provenienza regionale. Il Nazionale deve ancora esprimersi.

Dopo aver bocciato lo scorso 28 febbraio l'introduzione di misure per ridurre gli scarti salariali tra uomini e donne, la Camera dei cantoni si dimostra più sensibile in merito alla questione della rappresentatività femminile.

Il tema è fortemente simbolico, secondo Comte, che ha comunque insistito sul fatto che non sia necessario introdurre quote. Nel testo da lui presentato non figura infatti nessuna restrizione alla libertà del Parlamento e nessun obbligo di voto.

Neuer Inhalt Horizontal Line