Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 15.06 29 maggio 2018 - 15:06

Dichiarazioni razziste e di odio mediante le reti sociali, come Facebook, devono essere meglio combattute. Per questo motivo, in futuro, i social media dovrebbero avere una rappresentanza o un recapito in Svizzera.

Il Consiglio degli Stati ha adottato oggi tacitamente una mozione in tal senso della sua Commissione degli affari giuridici. Stando al testo, il Consiglio federale deve inoltre adoperarsi affinché le autorità di perseguimento penale abbiano un migliore accesso ai dati all'estero.

Attualmente le autorità e le persone prese di mira sulle reti sociali hanno sovente le mani legate per far valere i loro diritti, perché i gestori hanno sede all'estero, ciò che rende difficile, se non impossibile, l'accesso ai dati incriminati, ha spiegato il "senatore" Christian Levrat (PS/FR) a nome della commissione.

Neuer Inhalt Horizontal Line