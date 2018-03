Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 17.36 12 marzo 2018 - 17:36

Come rendere meno attrattivo il servizio civile? Prima di rispondere a questa domanda il Consiglio degli Stati vuole attendere la presentazione della prevista revisione legislativa annunciata dal governo.

Oggi i "senatori" dovevano decidere se sospendere per almeno un anno l'esame di una mozione in materia già approvata dal Nazionale, nell'attesa appunto del progetto governativo, o se trattarla subito. Con 26 voti contro 12 e una astensione, la Camera ha optato per il rinvio.

