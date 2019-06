Le grandi piattaforme commerciali in rete, come Facebook, devono possedere un recapito in Svizzera per consentire ai fruitori di avviare azioni legali in caso di violazione della personalità (insulti, ecc.).

È quanto prevede una mozione di Balthasar Glättli (Verdi/ZH), già adottata dal Nazionale, accolta oggi tacitamente dal Consiglio degli Stati.

La mozione in questione completa un atto parlamentare simile già approvato dalle Camere federali destinato a facilitare l'accesso degli inquirenti ai dati conservati all'estero.

La mozione del consigliere nazionale ecologista chiede modifiche del Codice di procedura civile e penale affinché le società commerciali con sede o domicilio all'estero che gestiscono, al fine di conseguire un profitto, piattaforme in rete destinate a scambiare contenuti di ogni genere o a renderli pubblici siano obbligate a designare un recapito in Svizzera e pubblicarlo sulla loro piattaforma in una forma facilmente riconoscibile e direttamente accessibile.

La mozione specifica che sarebbero obbligate unicamente quelle piattaforme che registrano oltre 20 mila utenti.

