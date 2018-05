Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2018 9.08 19 maggio 2018 - 09:08

Tragedia aerea nei cieli cubani. Un Boeing 737 si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana, con a bordo 104 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio.

Solo tre persone, tutte donne, sono sopravvissute ma si trovano in ospedale in condizioni gravissime.

Alle 12.08 (le 19.08 in Svizzera), il volo CU 972 della Cubana de Aviacion, la compagnia di bandiera cubana, operato un Boeing 737-200 della Damojh Aerolineas, una low cost messicana con base a Guadalajara, è caduto in un campo seminato di Puerto Boyeros, a poca distanza dall'Aeroporto José Martì e a 13 kilometri dal centro della capitale, poco dopo essere decollato dall'Avana per dirigersi verso Holguin, nell'est dell'isola.

A bordo del velivolo viaggiavano 104 passeggeri e cinque - e non nove, come reso noto in precedenza - membri dell'equipaggio, tutti messicani. Le tre donne sopravissute all'incidente - un altro ferito è morto all'arrivo in ospedale - sono tutte di nazionalità cubana, come la maggior parte dei passeggeri. Solo cinque sarebbero stranieri, secondo Granma, il quotidiano del Partito Comunista Cubano.

