Questo contenuto è stato pubblicato il 11 marzo 2018 18.40 11 marzo 2018 - 18:40

I cubani si sono recati alle urne stamane per eleggere il nuovo Parlamento che a sua volta sceglierà il successore di Raul Castro, l'attuale capo di Stato, il quale non si ricandida, segnando così la fine del castrismo dopo 60 anni.

I seggi si sono aperti alle 6, ora locale, e si chiuderanno alle 17. Gli 8 milioni di elettori cubani sono chiamati ad eleggere 605 deputati dell'Assemblea Nazionale, in una lista unica di candidati che saranno tutti eletti se otterranno almeno il 50% dei voti. L'Assemblea Nazionale dovrà poi eleggere il Consiglio di Stato, che a sua volta sceglierà il nuovo presidente.

Per l'assenza di una campagna elettorale è impossibile stabilire chi sia il candidato con più chance di essere scelto come capo di Stato, ma gli analisti danno quasi per certa l'elezione di Miguel Diaz-Canel (58 anni).

Attualmente è il primo vicepresidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri - i due incarichi immediatamente inferiori a quelli di Raul Castro - nonché membro del Politburo del Comitato Centrale del Pcc e dunque candidato naturale alle presidenza.

