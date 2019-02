Un caccia Mig 21, fabbricato nell'ex Unione Sovietica, si è schiantato al suolo "a causa di problemi tecnici" nella zona ovest di Cuba: lo ha reso noto il locale ministero delle Forze armate rivoluzionarie.

La caduta dell'aereo da combattimento è avvenuta stamani nelle vicinanze del comune di Gira de Melena, nella provincia di Artemisa, a circa 50 chilometri a ovest dell'Avana, durante un esercizio di addestramento.

Le autorità hanno riferito che il pilota è riuscito ad uscire in tempo dall'abitacolo ed "è in buona salute". Il ministero ha aggiunto che le cause dell'incidente verranno indagate. Questo è il secondo incidente aereo sull'isola in nove mesi.

Lo scorso 18 maggio un Boeing 737 noleggiato a una compagnia messicana e con oltre 100 persone a bordo è caduto nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale dell'Avana. Solo una passeggera, la giovane cubano Mailen Díaz, di 19 anni, è sopravvissuta.

